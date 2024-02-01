Туристы приехали в аэропорт Пхукета в одних плавках

Парни не успели переодеться – спешили на самолет, но зато пройдут через досмотр службы безопасности с молниеносной скоростью, с юмором прокомментировали вирусную фотографию в соцсетях. Кто именно вызвал шквал комментариев своей экстравагантной одеждой в аэропорту Пхукета, пока неизвестно. Но раз инцидент привлек внимание общественности, полиция может установить их личности.

Фото появилось 30 января в паблике, посвященном туризму в Таиланде. Одни выразили недоумение по поводу купального костюма в общественном месте, другие обсуждали леопардовый принт, якобы непристойный для мужчин.

«Я плавал в море, а мама попросила меня вернуться домой», – сделали подпись к снимку в чате. И напомнили, что от авиагавани до ближайшего пляжа около 3 км. Кто-то предположил, что молодые люди придерживаются принципа «не взрослеть».

Дебаты продолжили замечания об уважении культурных традиций страны и соблюдении дресс-кода.

«Сомневаюсь, что они сделали бы это в Москве. Я предполагаю, что это русские, поскольку ни один австралиец или британец не способен на такое», – в частности, заявили в соцсети.

Один из оскорбленных внешним видом туристов эмоционально воскликнул:

«О, я тоскую по тем дням, когда в аэропорту Бангкока висела табличка с надписью: людям в шлепанцах, с длинными волосами или хиппи не будет разрешен въезд в страну».

Местным жителям посоветовали не злиться и не обвинять туристов, поскольку они могут быть не знакомы с тайской культурой и традициями. И не раздувать сенсацию из-за пустяков.

«Если несколько человек действуют по-другому из миллионов туристов, то вряд ли стоит акцентировать на них внимание».

На форуме напомнили, что на юге Франции нередко можно увидеть людей, загорающих практически обнаженными и даже совершающих в таком виде покупки в супермаркетах. Также достаточно свободными назвали в этом плане нравы в Италии, Австралии и странах Южной Америки.