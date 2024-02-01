Для тех, кто не успел отдохнуть в январе: в РСТ рассказали, куда отправиться на февральские праздники

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) подсказали, куда лучше всего направиться в грядущие свободные деньки.

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После новогодних праздников российские туристы активно бронировали путешествия по внутренним направлениям. В частности, в 2,5 раза больше запланировано путешествий в Мурманскую область по сравнению с прошлым годом. Помимо северных направлений специалисты сервиса «Ostrovok» отметили высокие темпы роста спроса на города для экскурсионного туризма.

«В Краснодаре число бронирований выросло на 85%, в Москве - на 65%, в Екатеринбурге - на 64%, в Ярославле - на 45%. В списке направлений для активных путешествий выделяются Иркутск (+39%) и Шерегеш (+26%).

В целом для путешествий после праздников российские туристы чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Мурманск, Калининград, Красную Поляну, Архыз и Териберку», — говорят специалисты РСТ.

Собеседники издания отметили, что в первой половине февраля сезон стартует на Байкале, бронирование туров на этот период начинается с лета. Туристы приезжают полюбоваться уникальным голубым льдом. Помимо этого, на Байкале можно увидеть бурятские этнографические комплексы и музеи, деревни старообрядцев, горячие источники и красочные обряды, приуроченные к Сагаалган — бурятскому Новому году.

Из зарубежных направлений туристы отправляются в те страны, где в это время начинается активный сезон. В частности, в Египет. По данным агрегаторов пакетных туров, продажи туроператоров по этому направлению превышают уровень прошлого года в среднем на 17%. Египет входит в тройку лидеров наиболее популярных у российских туристов стран даже несмотря на увеличение полетного времени. Также стабильный интерес у туристов в этот период к ОАЭ и Таиланду. На этих направлениях достаточный объем перевозок и большой выбор пакетных предложений.