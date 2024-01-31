В Таиланде предлагают продлить 90-дневный безвиз для российских туристов

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) предложит правительству провести значительные реформы по либерализации визового режима для иностранных туристов. Некоторые из нововведений касаются и россиян.

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В частности, ТАТ считает необходимым продлить срок действия 90-дневного безвиза для граждан России. Такой порядок был введен еще в ноябре прошлого года и должен закончиться 30 апреля. После этого вернется 30-дневный формат.

Однако в управлении напомнили, что увеличение безвиза должно было стать мерой для стимулирования российского турпотока. Поэтому для оценки эффективности нововведения достаточно обратиться к результатам: в прошлом году королевство приняло почти 1,5 млн россиян, а в этом ждут уже более 2 млн. По мнению экспертов ТАТ, при таких показателях будет вполне приемлемым решением оставить 90-дневный безвиз и после апреля.

Более того, в управлении предлагают расширить действие соглашения и на европейцев. То есть для жителей стран Европы и США также увеличить срок свободного пребывания в королевстве с 30 до 90 дней.