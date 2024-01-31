В Таиланде предлагают продлить 90-дневный безвиз для российских туристов
Туристическое управление Таиланда (ТАТ) предложит правительству провести значительные реформы по либерализации визового режима для иностранных туристов. Некоторые из нововведений касаются и россиян.
В частности, ТАТ считает необходимым продлить срок действия 90-дневного безвиза для граждан России. Такой порядок был введен еще в ноябре прошлого года и должен закончиться 30 апреля. После этого вернется 30-дневный формат.
Однако в управлении напомнили, что увеличение безвиза должно было стать мерой для стимулирования российского турпотока. Поэтому для оценки эффективности нововведения достаточно обратиться к результатам: в прошлом году королевство приняло почти 1,5 млн россиян, а в этом ждут уже более 2 млн. По мнению экспертов ТАТ, при таких показателях будет вполне приемлемым решением оставить 90-дневный безвиз и после апреля.
Более того, в управлении предлагают расширить действие соглашения и на европейцев. То есть для жителей стран Европы и США также увеличить срок свободного пребывания в королевстве с 30 до 90 дней.
«Несмотря на глобальные проблемы, такие как геополитическая напряженность и вялая экономика Европы, ТАТ по-прежнему уверено в привлекательности Таиланда для европейских путешественников. На это влияет стоимость жизни в стране и склонность таких туристов к продолжительному отдыху», – заключили в ведомстве.