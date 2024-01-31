Иран отменил визы для туристов из 28 стран
Иран в одностороннем порядке отменяет с 4 февраля визовый режим с 28 странами, в том числе с Беларусью, Катаром, Кыргызстаном, Мексикой, ОАЭ, Саудовской Аравией, Сербией, Узбекистаном и Японией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алиреза Бигдели.
«Министерство иностранных дел уведомило соответствующие органы об утвержденном кабинетом министров указе об отмене виз для 28 стран», – приводит его слова IRNA.
Гражданам Индии виза будет не нужна только в случае пересечения границы по воздуху, подчеркнул Бигдели.
Безвизовый групповой туристический обмен между Россией и Ираном был запущен с 1 августа 2023 года. В сентябре в Россию по такому режиму прибыла первая иранская делегация.