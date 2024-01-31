Иран отменил визы для туристов из 28 стран

Иран в одностороннем порядке отменяет с 4 февраля визовый режим с 28 странами, в том числе с Беларусью, Катаром, Кыргызстаном, Мексикой, ОАЭ, Саудовской Аравией, Сербией, Узбекистаном и Японией. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алиреза Бигдели.

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«Министерство иностранных дел уведомило соответствующие органы об утвержденном кабинетом министров указе об отмене виз для 28 стран», – приводит его слова IRNA.

Гражданам Индии виза будет не нужна только в случае пересечения границы по воздуху, подчеркнул Бигдели.