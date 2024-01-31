В Турции отели подешевели на 20%

Цены на проживание в турецких отелях в 2024 году снизились на 20 процентов, что сделает отдых в этой стране более доступным для российских туристов.

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Эксперт по туризму Майя Котляр подчеркнула, что лучшие предложения по раннему бронированию будут действовать до конца февраля. Она также отметила, что для туристов с детьми альтернативой Турции будет сложно найти, так как другие направления требуют стыковочных рейсов и доплаты за услуги.