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В Турции отели подешевели на 20%

Цены на проживание в турецких отелях в 2024 году снизились на 20 процентов, что сделает отдых в этой стране более доступным для российских туристов.

В Турции отели подешевели на 20%
© Poslednie-novosti.com

Эксперт по туризму Майя Котляр подчеркнула, что лучшие предложения по раннему бронированию будут действовать до конца февраля. Она также отметила, что для туристов с детьми альтернативой Турции будет сложно найти, так как другие направления требуют стыковочных рейсов и доплаты за услуги.

Эксперт также отметила, что на Эгейском побережье появляются новые отели, что может стать привлекательным для туристов. Однако, экономический обозреватель Мустафа Реджепа Эрчин предупредил о возможном подорожании отдыха из-за увеличения курса доллара к турецкой лире.

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