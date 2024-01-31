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В ФРГ 1 февраля из-за забастовки отменят или задержат более 1 тыс. рейсов

Забастовка в германских аэропортах, намеченная на 1 февраля, приведет к отмене или задержке 1,1 тыс. авиарейсов. По данным ассоциации ADV, которая представляет интересы различных аэропортов ФРГ, будут нарушены планы 200 тыс. человек.

В ФРГ 1 февраля из-за забастовки отменят или задержат более 1 тыс. рейсов
© РИА Новости

"Мы не являемся стороной тарифного конфликта, но забастовка проходит на нашей территории, - заявил руководитель ADV Ральф Байзель. - Мы призываем профсоюз искать решение за столом переговоров".

Ранее к стачке призвал профсоюз Verdi. К ней присоединятся 25 тыс. сотрудников служб безопасности воздушных гаваней. Это приведет к тому, что пассажиры не будут успевать проходить досмотр.

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