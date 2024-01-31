Иран объявил об отмене виз для туристов из 28 стран

Заместитель главы МИД Ирана по консульским вопросам Алиреза Бейкдели заявил, что с 4 февраля республика в одностороннем порядке отменит визы для туристов из 28 стран, сообщает РИА Новости.

По его словам, в этот список вошли Саудовская Аравия, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Узбекистан, Кыргызстан, Тунис, Танзания, Мавритания, Зимбабве, Маврикий, Сейшельские острова, Япония, Индонезия, Сингапур, Вьетнам, Камбоджа, Бруней, Бразилия, Мексика, Перу, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Индия и Белоруссия.

«Туристы смогут приехать в Иран, только купив билет», - указал дипломат.