Туристам пришлось лететь на Кубу из Москвы с пересадкой в Санкт-Петербурге

Сегодняшний рейс авиакомпании Nordwind, который должен был отправиться из Москвы на Кайо-Коко (Куба) в 07:10 утра, вылетел раньше, в 02:55 ночи. Причем не напрямую, а через Санкт-Петербург, с четырехчасовой промежуточной посадкой.

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Как пояснила порталу TourDom.ru Анна Подгорная, гендиректор туроператора «Пегас» – заказчика чартерной программы, маршрут был изменен в связи с погодными условиями.

«За сутки до запланированного вылета поступило сообщение о том, что 31 января ожидается струйный ветер с Атлантики, поэтому и потребовалась корректировка для обеспечения безопасности полета. О ней еще утром 30 января мы проинформировали турагентов, но, видимо, не все своевременно передали информацию своим туристам», – рассказала она.

Тему обсуждают в тг-чатах. Судя по комментариям, некоторым действительно сообщили о корректировке маршрута с запозданием:

«Узнали об изменениях в расписании из соцсетей, связались с турагентом – тот подтвердил и как ни в чем не бывало сослался на забывчивость…», «Мы из Казани. О том, что рейс отправляется раньше, узнали случайно. Пришлось срочно перебронировать билеты в Москву, чтобы успеть на самолет».

Отметим, что туристам из Санкт-Петербурга, которых турагенты предупредили своевременно, не пришлось ехать в столицу – для пассажиров предусмотрели возможность посадки на лайнер на Кубу как в московском Шереметьево, так и в питерском Пулково. Анна Подгорная напоминает, что турагенты могут сообщать контактные данные туристов через личные кабинеты на сайте «Пегаса», и в этом случае клиенты оперативно получают информацию об изменениях в расписании авиарейсов непосредственно от туроператора.