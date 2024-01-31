Пограничник не выпустил туриста из России, родившегося в несуществующем городе

Невнимательное отношение к собственным загранпаспортам продолжает играть плохую шутку с туристами. Сразу три человека не смогли улететь из Кольцово в Анталью. В паспорте одной из уральских путешественниц, родившейся в 80-е, в графе город рождения значился Екатеринбург. Если бы на других пограничных пунктах этот момент мог бы и не смутить, то местный пограничник оказался хорошо знаком с историей своего города – до 1991-го уральская столица носила название Свердловск.

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Сотрудник объяснил, что данные в документе не соответствуют действительности. Но это привело к конфликту. Туристка доказывала, что родилась именно в городе, указанном в паспорте, и что уже более 5 лет ездит по биометрическому документу без каких бы то ни было проблем. Экскурс в историю не помог. Более того, оказалось, что Екатеринбург указан и во внутреннем документе.

Теперь туристке предстоит получать два новых удостоверения личности. Как пишут туристы в соцсетях, оба прежних документа изъяли, выписав штраф в 3 тыс. руб. Из-за этого инцидента отправиться на отдых в Турцию не смогли дочь и мама женщины. В итоге пропал тур общей стоимостью около полумиллиона рублей.

Случаи отказов в пересечении границы по загранпаспорту с ошибками участились с декабря. Тогда вступил в силу закон, в котором прописаны признаки, указывающие на непригодность загранпаспорта гражданина РФ.