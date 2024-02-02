Турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое

Количество туристов из недружественных стран, посетивших в 2023 году Россию, в годовом выражении выросло более чем в двое и стало максимальным с 2020-го, следует из расчетов по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

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Согласно расчетам РИА «Новости», количество иностранцев из недружественных стран, которые при въезде в Россию указали целью «туризм», составило по итогам прошлого года 153 тыс. человек, что в 2,3 раза больше показателя годом ранее. Больше всего путешественников приехало из Германии (56 тыс. человек), Эстонии (4,5 тысяч), Латвии (13,2), Польши (13,1), Южной Кореи (7,5 тыс. человек).

Кроме того в десятку входят Финляндия (7 тыс. человек), США (5,5 тысяч), Италия (4,9), Литва (4,8) и Франция (4,3 тыс. человек). Всего, по данным ЕМИСС, Россию в 2023 году посетило 670 тыс. иностранных туристов против 200 тысяч годом ранее.