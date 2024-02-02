Турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое
Количество туристов из недружественных стран, посетивших в 2023 году Россию, в годовом выражении выросло более чем в двое и стало максимальным с 2020-го, следует из расчетов по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Согласно расчетам РИА «Новости», количество иностранцев из недружественных стран, которые при въезде в Россию указали целью «туризм», составило по итогам прошлого года 153 тыс. человек, что в 2,3 раза больше показателя годом ранее. Больше всего путешественников приехало из Германии (56 тыс. человек), Эстонии (4,5 тысяч), Латвии (13,2), Польши (13,1), Южной Кореи (7,5 тыс. человек).
Кроме того в десятку входят Финляндия (7 тыс. человек), США (5,5 тысяч), Италия (4,9), Литва (4,8) и Франция (4,3 тыс. человек). Всего, по данным ЕМИСС, Россию в 2023 году посетило 670 тыс. иностранных туристов против 200 тысяч годом ранее.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что избирательные участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть российские диппредставительства и консульские учреждения, в том числе и в недружественных странах.