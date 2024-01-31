Названа страна, отдых в которой может обойтись россиянам в 24 млн рублей

Тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с NEWS.ru развеяла миф об очень низкой стоимости отдыха в Турции. Она отметила, что отпуск в республике при перелете бизнес-классом и аренде виллы с личными поваром и консьержем может обойтись в 24 млн рублей за 10 дней.

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Давно развеян миф об очень низкой стоимости отдыха в Турции. Например, в нашем опыте был дорогой тур — около 24 млн рублей за 10 дней: перелет бизнес-классом, вилла с личными консьержем и поваром. Есть туры дешевле — за 1,5 млн рублей. Зависит от отеля, его популярности и набора услуг, — заявила Ансталь.

Собеседница напомнила, что статьей расходов являются не только услуги и развлечения на территории отеля, но также экскурсии и покупки в популярных туристических районах курортных городов. Ансталь подчеркнула, что россияне чаще всего тратят сотни тысяч рублей на изделия их кожи и меха — куртки, дубленки и шубы.

В Турции реально потратить за 10 ночей миллионы рублей. За территорией отелей есть магазины одежды — кожа, мех. Куртки, шубы, дубленки и т. д. Все это очень популярно среди россиян. Часто отели специально устраивают подобные туры. Как бы отели ни говорили про суперскидки, все это выливается в десятки или сотни тысяч рублей, — подытожила Ансталь.