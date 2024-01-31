Сколько стоит отдых на Сейшелах зимой 2024 года

В 2024 году российские туроператоры отмечают заметный рост спроса на туры на Сейшелы, даже несмотря на ослабление рубля и удорожание поездок.

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По информации АТОР, туристы продолжают предпочитать отели высокого класса. Турпоток на Сейшелы из России увеличивается, что подтверждается рекордным числом российских туристов на островах, пишет Центральная Служба Новостей.

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Рост продаж туров на Сейшелы варьируется от уверенного роста до трехкратного увеличения, по данным крупных туроператоров включая FUN&SUN, Coral Travel, Anex, Space Travel, PAC Group, ITM group, «Интурист» и «Русский экспресс». «Русский Экспресс» фиксирует рост спроса на туры на Сейшелы почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Space Travel сообщает о трехкратном росте продаж, а ITM group оценивает рост на 20–30% по сравнению с доковидным периодом и на 11,5% больше, чем в прошлом году.

Согласно «Русскому Экспрессу», цены на отели на Сейшелах выросли на 5–40%, в зависимости от объекта размещения. FUN&SUN отмечает высокую загрузку отелей как фактор роста стоимости размещения. Эксперты Coral Travel обращают внимание на рост стоимости авиаперевозки на Сейшелы, при этом не наблюдая тенденций к снижению цен.

Туроператоры подтверждают, что нет дефицита авиаперевозок на Сейшелы. «Интурист» напоминает о возможности долететь до островов через ближневосточные авиакомпании или Ethiopian Airlines. Space Travel сообщает о планах «Аэрофлота» использовать на рейсах в Маэ Airbus A350-900 с большей вместимостью по сравнению с A330-300.

Туроператоры также отмечают рост средней глубины бронирования и увеличение количества туристов с детьми на Сейшелах. Coral Travel наблюдает смещение спроса в сторону более дорогих отелей, а Anex подчеркивает востребованность сегмента 3*. В целом, клиенты предпочитают отели 4* и 5*.