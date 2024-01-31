«Аэрофлот» возобновляет рейсы во Вьетнам

Сегодня «Аэрофлот» возобновляет полеты во Вьетнам. По данным онлайн-табло Шереметьево, регистрация на рейс SU 292 в Хошимин начнется в 13:35. Вылет – в 19:35

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Авиакомпания будет выполнять два рейса в неделю – по средам и воскресеньям. С 16 февраля к ним добавится новый вылет по пятницам. Билеты стоят от 76 тыс. руб. в одну сторону.

Популярные курорты Вьетнама – Фантьет, Муйне, Нячанг, остров Фукуок. Ближайший из них к Хошимину – Фантьет. По данным Google, проезд по автомобильной дороге туда занимает 3 часа. Именно в Фантьет делает туры, в частности, Библио-Глобус, стратегический партнер «Аэрофлота» (по состоянию на 31 января туроператор предлагает комбинированные туры Хошимин – Фантьет по цене от 250 тыс. руб. – Ред.)

Для тех, кто путешествует самостоятельно, есть еще вариант добраться на поезде – от 2,5 часа. Однако это потребует четкой привязки к расписанию.

В более отдаленный курорт Муйне прямого поезда из Хошимина нет, он идет только до Фантьета. Поэтому к поездке на поезде добавится междугороднее такси или автобус. Если же сразу ехать из Хошимина на автобусе или машине, это займет не менее 3 часов 40 минут.

Что касается Нячанга, то добираться на этот курорт из Хошимина не очень удобно. Если верить Google, то расстояние в 411 км по трассе можно преодолеть не менее чем за 7 часов. Поездом – 9 часов.

На остров Фукуок можно добраться на автобусе, в стоимость билета входит пересадка на паром. Дорога займет около 11 часов. К пирсу можно добраться и на такси (8 часов в дороге).