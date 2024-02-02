Роспотребнадзор обратил внимание россиян на инфекции, которые гуляют на заграничных курортах
Россиянам напомнили о соблюдении мер предосторожности, использовании репеллентов и других средств от насекомых.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в Эфиопии свирепствует лихорадка Денге. За 2023 год в стране выявлено 14 240 случая. Кроме этого, там неблагоприятная эпидобстановка по кори, холере и малярии.
На юго-востоке Нигерии распространяется лихорадка Ласса, ей заразились 39 человек и пятеро из них скончались.
А в Таиланде и своих и приезжих подстерегает лихорадка Зика. Уже зафиксировано 742 случая.