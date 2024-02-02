Роспотребнадзор обратил внимание россиян на инфекции, которые гуляют на заграничных курортах

Россиянам напомнили о соблюдении мер предосторожности, использовании репеллентов и других средств от насекомых.

© runews24.ru

В Роспотребнадзоре уточнили, что в Эфиопии свирепствует лихорадка Денге. За 2023 год в стране выявлено 14 240 случая. Кроме этого, там неблагоприятная эпидобстановка по кори, холере и малярии.

На юго-востоке Нигерии распространяется лихорадка Ласса, ей заразились 39 человек и пятеро из них скончались.