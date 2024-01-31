Эксперт назвала топ-6 направлений для отдыха в феврале

Основатель студии путешествий Марина Романова назвала лучшие направления для февральского отдыха.

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Эксперт посоветовала посетить Оман. Здесь можно увидеть неповторимой красоты каньон Жебель Акхдар, аутентичную бедуинскую архитектуру, пустыни или настоящие оазисы в Салала. Температура воды и воздуха здесь выше, чем в соседних ОАЭ.

В феврале можно полететь в Египет. Многие туристы предпочитают расслабленный пляжный отдых на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Отлично подойдет для путешествий в феврале Катар. Здесь можно посетить аристократическую модную столицу, а также разнообразные музеи, рестораны, пещеры и древние форты.

Романова добавила, что можно отправиться в Баку или Тбилиси. В этих городах уникальная архитектура, а также можно продегустировать местную кухню в многочисленных кафе и ресторанах.

Еще одна страна, которую стоит посетить в феврале — Индия.

— Тадж-Махал, Уйдапур, Джайпур, Варанаси, Великая Индийская Стена, Гималаи, отдых у океана, аюрведическое лечение — здесь каждый может выбрать место по своему предпочтению, — отметила Романова в комментарии RuNews24.ru.