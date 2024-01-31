Эксперт назвала топ-6 направлений для отдыха в феврале

Эксперт Романова назвала топ-6 направлений для отдыха в феврале
Основатель студии путешествий Марина Романова назвала лучшие направления для февральского отдыха.
Эксперт посоветовала посетить Оман. Здесь можно увидеть неповторимой красоты каньон Жебель Акхдар, аутентичную бедуинскую архитектуру, пустыни или настоящие оазисы в Салала. Температура воды и воздуха здесь выше, чем в соседних ОАЭ.
В феврале можно полететь в Египет. Многие туристы предпочитают расслабленный пляжный отдых на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Отлично подойдет для путешествий в феврале Катар. Здесь можно посетить аристократическую модную столицу, а также разнообразные музеи, рестораны, пещеры и древние форты.
Романова добавила, что можно отправиться в Баку или Тбилиси. В этих городах уникальная архитектура, а также можно продегустировать местную кухню в многочисленных кафе и ресторанах.
Еще одна страна, которую стоит посетить в феврале — Индия.
— Тадж-Махал, Уйдапур, Джайпур, Варанаси, Великая Индийская Стена, Гималаи, отдых у океана, аюрведическое лечение — здесь каждый может выбрать место по своему предпочтению, — отметила Романова в комментарии RuNews24.ru.
В свою очередь эксперт в области туризма Дмитрий Мир в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что россиянам действительно все проще становится получать шенгенскую визу для посещения стран Европы.