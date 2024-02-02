Анталья стала самым популярным направлением в аэропорту Внуково в 2023 году

Турецкий город-курорт Анталья оказался самым популярным направлением в аэропорту Внуково в 2023 году, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

«Самым популярным направлением в международном аэропорту Внуково в 2023 году стала Анталья. На этом направлении были обслужены свыше 1,4 млн пассажиров», – отметили во Внуково.

Ранее в пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что в 2023 году Анталья стала самым популярным чартерным направлением аэропорта Домодедово, на нем в 2023 году были обслужены более 680 тыс. пассажиров.