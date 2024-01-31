Мачу-Пикчу в Перу оказался в осаде из-за продажи билетов

Власти Перу решили перенести продажу билетов на платформу компании Joinnus, принадлежащую крупной корпорации Credicorp. Это не понравилось работникам туристической отрасли. Они перекрыли железнодорожную ветку - единственный способ попасть в город инков. Местные жители, задействованные в туризме, обвинили правительство в сговоре с корпорацией Credicorp. В ответ на протесты власти решили скорректировать свое решение и предложили новую платформу для продажи билетов, которая будет под контролем секретариата правительства. Министр культуры Лесли Уртеага выразила надежду на диалог с протестующими, но пригрозила им санкциями в случае продолжения забастовки.

В результате протестов древний город Мачу-Пикчу оказался в блокаде, а торговые точки, кафе и отели в ближайшем городке Агуас-Кальентес были закрыты. В прошлом году ученые обнаружили ДНК древних жителей Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу - древний город-крепость инков, построенный около 1420 года. Строительство на территории поселения продолжалось вплоть до XVI века — времени прихода испанских конкистадоров. Захватчики не дошли до крепости, поэтому на долгие годы про нее забыли. Этот же факт помог крепости сохранить свой первозданный вид. Лишь в начале XX века американский археолог Хайрам Бингем открыл в Андах инкскую крепость, о которой рассказывали местные жители. Историки до сих пор спорят о том, когда была построена крепость и при каких обстоятельствах жители покинули ее.