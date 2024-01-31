Турэксперт дала шесть рекомендаций для февральского отдыха

«Настоящая восточная сказка. Здесь можно увидеть неповторимой красоты каньон Жебель Акхдар, аутентичную бедуинскую архитектуру, пустыни или настоящие оазисы в Салала. Если вам необходим пляжный отдых, то в вашем распоряжении роскошные отели на побережье. Кстати, температура воздуха и воды зимой здесь выше чем в соседних Арабских Эмиратах, а отели премиум-сегмента в более низком бюджете».