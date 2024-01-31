Турэксперт дала шесть рекомендаций для февральского отдыха
Впереди длинные праздничные выходные февраля, и на этот же период выпадают детские каникулы. Многие из нас задаются вопросом, где провести праздники, куда отправиться и чем заняться.
Основатель студии путешествий Sensavi Travel Марина Романова эксклюзивно для издания RuNews24.ru подобрала ряд направлений с прямым и непродолжительным перелётом, где климат мягче и можно отогреться от российских холодов. Помимо рекомендаций, эксперт также рассказала, как можно добраться до места отдыха.
Оман
«Настоящая восточная сказка. Здесь можно увидеть неповторимой красоты каньон Жебель Акхдар, аутентичную бедуинскую архитектуру, пустыни или настоящие оазисы в Салала. Если вам необходим пляжный отдых, то в вашем распоряжении роскошные отели на побережье. Кстати, температура воздуха и воды зимой здесь выше чем в соседних Арабских Эмиратах, а отели премиум-сегмента в более низком бюджете».
Как летим: прямой рейс Оman Air в Маскат.
Египет
«Величественные пирамиды или сноркелинг в Красном море, пляжный расслабленный отдых на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Можно отправиться в непродолжительный круиз по Нилу на кораблях и насладиться местными красотами».
Как летим: прямой рейс Аэрофлот в Каир, Шарм-эль-Шейх, Хургада.
Катар
«Неизведанный и такой интересный. Помимо аристократичной и модной столицы Дохи с большим разнообразием интересных мест, музеев, ресторанов и шоппинга, можно отправиться покорять пустыню, пещеры, древние форты и даже на поиски китов. Пляжный отдых прилагается».
Как летим: прямой рейс Qatar Airways в Доху.
Баку
«Восточный Париж. Так можно назвать этот город, где восточные традиции переплетаются с современностью и необычной архитектурой. Множество идей для прогулок, чистота улиц, разнообразие достопримечательностей, вкусная кухня, современные рестораны. Премиум отели практически от всех известных цепочек».
Как летим: прямой рейс Azal Air или Аэрофлот в Баку.
Грузия
«Не ограничивайтесь Тбилиси, отправляйтесь в горы Казбек, Кутаиси, Батуми или Кахетию. Изучайте пещерные монастыри, крепости, соборы, заповедники. Дегустируйте вкуснейшую кухню, знакомьтесь с местными жителями, наслаждайтесь пейзажами. Грузия прекрасна».
Как летим: прямой рейс Georgian Airways.
Индия
«Загадочная Индия. Про неё можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тадж-Махал, Уйдапур, Джайпур, Варанаси, Великая Индийская Стена, Гималаи, отдых у океана, аюрведическое лечение – здесь каждый может выбрать место по своему предпочтению».
Как летим: Прямой перелёт Аэрофлот в Дели.