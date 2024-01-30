Эксперт: «У пассажиров нет оснований сомневаться в безопасности полетов лайнерами S7»

После трех за последние 4 дня случаев сбоев в расписании авиакомпании S7 из-за неполадок в авиадвигателях портал TourDom.ru поинтересовался у специалистов в области авиации их мнением о вероятных причинах неисправностей.

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Как пояснил один из экспертов, в сообщениях о трех инцидентах в период с 27 по 30 января не вполне корректно используется термин «помпаж двигателей». Это очень серьезная поломка, после которой силовой агрегат положено демонтировать с самолета и отправлять на ремонт. В случаях с лайнерами S7 неисправности устранялись за несколько часов. В официальных сводках и пресс-релизах авиакомпании фигурирует формулировка «нестабильная работа авиадвигателей».

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Весьма вероятная причина – попадание в двигатели антиобледенительной жидкости во время обработки ей самолетов перед взлетом. Это может приводить к срывам воздушного потока и нестабильному горению в газогенераторе. Специалист обращает внимание на то, что проблемы были с разными типами лайнеров – и с Boeing, и с Airbus. А это указывает именно на внешнюю причину.

«Сетовать, скорее всего, следует на зиму, на холодную погоду. В европейских странах, где более мягкий климат, в морозы или в снегопад зачастую просто закрывают на время аэропорты. В России же самолетам приходится летать и в таких погодных условиях, применять антиобледенительные средства, а это накладывает свои сложности», – говорит эксперт.

Чтобы проверить указанную версию, портал TourDom.ru направил запрос в S7 Airlines. По состоянию на вечер 30 января ответ пока не получен.

По мнению редактора портала avia.ru Романа Гусарова, несколько неполадок в двигателях самолетов перевозчика за короткое время – не более чем стечение обстоятельств. Специалист отмечает, что S7 уделяет самое серьезное внимание безопасности полетов и поддержанию лайнеров в исправном состоянии. Оснований для беспокойства у пассажиров на сегодня нет. «У авиакомпании великолепное техническое подразделение – одно из лучших в стране, и несколько крупных техцентров. Они могут обслуживать весь свой авиапарк самостоятельно, без привлечения зарубежных специалистов», – говорит эксперт.