Спящего россиянина ограбили на Пхукете, турист оставил дверь в номер открытой и лишился $4 тыс. и 10 тыс. батов наличными, а также потерял ювелирные изделия на сумму 6 тыс. батов, сообщает The Phuket News.

В ноябре в тайской Паттайе неизвестные напали на 23-летнюю россиянку, её ударили по голове и украли у неё телефон. Туристка по имени Александра сообщила, что возвращалась домой из магазина.