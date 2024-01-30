Крупнейший в мире магазин Lego открылся в аэропорту Дубая

В международном аэропорту Дубая официально открылся крупнейший в мире магазин Lego, сообщает Khaleej Times.

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Магазин, открытый Lagardere Travel Retail в партнерстве с Lego Travel Retail, расположен у выхода B терминала 3. Его площадь составляет 190 квадратных метров, и его конструкция напоминает гигантские кирпичи Lego.

В магазине покупатели могут ознакомиться с широким ассортиментом как культовых, так и новейших наборов Lego, включая любимые коллекции. Ассортимент подобран так, чтобы можно было найти что-то из продукции для всех возрастов.

В магазине также представлен Digibox — дополненная реальность, которая оживляет наборы Lego. Клиенты могут показать набор перед камерой экрана, а перед ними появится короткая анимация набора, вызывающую появление подвижных элементов.

В магазине есть мозаичная стена с изображением знаменитого горизонта Дубая, на создание которой ушло 134 часа, она состоит из 33 219 блоков и весит 62 килограмма. Покупатели также смогут увидеть 3D-пилота Lego ростом более 190 см. На постройку пилотного проекта ушло 180 часов, было использовано 45 033 блоков, и весит конструкция 134 килограмма. Вместе эти впечатляющие инсталляции создают идеальный фон для фотографий путешественников.

В честь Всемирного дня Lego и официального открытия магазина в DXB с 25 по 28 января у пассажиров в зале B была возможность встретиться с прогуливающимся пилотом Lego, а в рамках празднования было роздано более 1000 подарков путешественникам.