На популярных европейских курортах захотели запретить въезд туристам

Жители нескольких популярных Канарских островов захотели запретить въезд туристам, которые «разрушают курорты». Об этом сообщает Daily Star.

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Уточняется, что речь идет о Лансароте, Тенерифе, Фуэртевентуре, Ла-Пальме, Лобосе, Гран-Канария и других островах. По словам местных властей, эти европейские курорты ежегодно посещают миллионы туристов из Великобритании, Ирландии, Германии, Скандинавии и прочих стран. Из-за неконтролируемого притока путешественников испанские острова якобы оказались «на грани краха».

Жители указанных курортов жалуются, что массовый туризм разрушает их родину. Они объяснили, что стоимость жилья повышается, а улицы заполняются мусором. В связи с этим в сети стали появляться призывы держаться подальше от Канарских островов. «Хватит! На Канарских островах будет меньше туризма. Мораторий на туризм!» — указано в подобных сообщениях.