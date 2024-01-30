Казахская Мекка: чем привлекателен древнейший город Казахстана

Туркестан – это один из древнейших городов Казахстана. Его история начинается с первых веков до нашей эры. Об этом свидетельствуют археологические исследования городища Культобе, которое находится на территории населенного пункта. Специалистами там был обнаружен уникальный архитектурный комплекс древней цитадели.

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Далее историю древнейшего города страны продолжает Шавгар или Шавагар. Согласно письменным источникам, до VIII века, а если быть точнее, то до 552-702 годов территория города находилась под властью Тюркского и Западно-тюркского каганатов, затем вошла в состав Тюргешского каганата.

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А уже потом, почти до конца первого тысячелетия Шавгар входил в северо-восточные пределы государства Саманидов. Примечательным является то, что в тот период город был наделен некоторыми привилегиями. Одна из них – освобождение от уплаты государственного налога (хараджа). Причиной послужило то, что тогда Шавгаром управляла местная тюркская династия.

Шавгар был стратегически важным городом. Он находился на торговом пути и соединял присырдарьинские города с сельскохозяйственными центрами Средней Азии и Хорезмом.

После распада государства Саманидов его территория была разделена между Караханидами и газневидами по реке Амударье.

Со временем Шавгар утратил свою силу и превратился в небольшой поселок. Наиболее развитым стал Ясы или Яссы. В XII-XIV веках он также находился на территории современного Туркестана.

Особую популярность, дошедшую до нашего времени, Ясы получил благодаря проживавшему здесь суфийскому поэту, философу Ходже Ахмеду Ясави. После его смерти правитель империи Тимуридов Тамерлан начал строить мавзолей с мечетью. Так город приобрел известность в мусульманском мире как религиозный центр – Азрет султан (Хазрет султан). Однако мечеть-мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави осталась незавершенной и была достроена только Бухарским ханом Абдулла-ханом II. Ясави имел большой авторитет среди мусульман региона и оказал значительное влияние на ислам в Средней Азии. После его смерти посещение его мавзолея стало считаться даже малым хаджем.

Первые упоминания нового названия города – Туркестан – относятся к середине XVI века, когда город стал принадлежать Казахскому ханству. Он был политическим, экономическим и культурным центром ханства. Еще долгие годы власть над городом переходила разным правителям. В результате войн власть над регионом захватывали шейбаниды, казахские ханы, джунгары, бухарские эмиры, ташкентские и кокандские эмиры, русские войска.

С 1991 года Туркестан входит в состав Республики Казахстан как город в Южно-Казахстанской области. Однако в 2018 году было принято решение по возрождению духовной столицы Казахстана – была образована Туркестанская области, центром которой стал Туркестан.

Тогда было принято решение по развитию в регионе туристического потенциала. Визитной картой Туркестана и всего Казахстана стал комплекс «Караван-сарай». Его торжественно открыли три года назад. К слову, «Караван-сарай» расположен в непосредственной близости от историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан» и раскопок настоящего караван-сарая. Таким образом, туристы могут соприкоснуться не только с воссозданными экспозициями, но и с настоящей древней историей.

Здесь можно пройтись по вновь созданным сказочным восточным базарам и посмотреть зрелищное конное шоу «Кыз Куу», основанное на казахских мифах и легендах. На территории комплекса, которая составляет 20,5 гектара, действует торговый и развлекательный центры с аттракционами, ресторанами и необычными шоу-программами.

Кроме того, на территории комплекса можно посетить «Летающий театр». Он представлен необычным яйцевидным сооружением, где можно познакомиться с увлекательной историей мифической птицы Самрук. Все сооружения связаны водным каналом, где по вечерам проводится театрализованное шоу на воде «Парад лодок», которое поведает туристам трогательную историю любви Толегена и Кыз Жибек.

В историческом центре Туркестана также расположено множество других исламских достопримечательностей: подземная мечеть Хильвет (XII века), музей «Жума мечети» (XVIII века), Музей восточной бани и Музей истории города Туркестан, Музей археологии и этнографии, Музей-мавзолей Рабии Султан Бегим XV века.

На сегодня популярность Туркестана растет как среди казахстанцев, так и среди туристов из других стран.