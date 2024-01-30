Россияне все активнее бронируют летние туры

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщили, какое число бронирований совершили российские туристы на летние месяцы. Оказалось, что забронировано на 30% больше туров, чем за такой же период прошлого года. Об этом пишет RT.

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Уточняется, что по заграничным направлениям наблюдается рост на 77%. Если говорить о зарубежных направлениях, то лидируют по раннему бронированию Белоруссия, Абхазия, Турция, Таиланд, Армения, Казахстан. При этом по большинству лидирующих зарубежных направлений темпы ранних бронирований превышают прошлогодние показатели в несколько раз. Например, в Казахстане, Таиланде и Абхазии — практически втрое, в Белоруссии — вдвое.