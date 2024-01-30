Цены на билеты за рубеж будут снижаться из-за конкуренции авиакомпаний
Увеличение числа авиакомпаний, выполняющих перелеты за границу, может привести к снижению цен на билеты, считают опрошенные "РГ" эксперты.
Ранее стало известно, что "Уральские авиалинии"восстанавливают допуски на ряд международных рейсов, которые были временно переданы другим перевозчикам. Как уточнил представитель компании, сейчас уже осуществляются перелеты в ОАЭ, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Турцию и Армению, а в будущем планируется запустить прямые регулярные рейсы в Пекин и Дели.
Сейчас на стоимость авиабилетов влияют цены на топливо, иностранные комплектующие и курс валют, объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Возвращение компаний к международным перевозкам будет способствовать конкуренции, которая порождает больший выбор для туристов.
Так, по его словам, если в 2022 году в Турцию совершалось до 750 полетов из 17 российских городов в неделю, то в 2023-м число рейсов выросло до 1250 из 22 городов. В результате цены на билеты снизились, несмотря на ослабление рубля.
Аналогичного мнения придерживается вице-президент АТОР по выездному туризму АртурМурадян. "Впрошлом году, когда перевозчики формировали полетные программы, то исходили из сильного рубля, и закладывали валютную стоимость на свои блочные программы, которые операторы подписывали, беря на себя обязательства. Средняя цена на перелеты в Турцию колебалась в пределах 500-600 долларов. Сейчас цена в пакетном туре, скорее всего, будет в пределах 300-400 долларов. То есть билетная составляющая на турецком направлении может в этом году быть снижена примерно на 30% за счет возврата к реальности у операторов, которые показали перевозчикам, что завышать свои ценовые ожидания и делать сверхмаржинальный доход на российских туристах в корне неверно, так как это приводит к переориентации клиентов на другие направления", - рассказал эксперт.
На снижении цен на полеты в Турцию также повлияет приход российских авиакомпаний. Если в прошлом году из России в Турцию летали в основном иностранные авиакомпании, то теперь конкуренцию им составляют отечественные самолеты. "Речь идет о двойной регистрации самолетов. Наши авиакомпании переводят самолеты из бермудского реестра в российский. Потому что Турция и многие другие страны не допускают самолеты с двойной регистрацией", - пояснил специалист. Сейчас это заметно на примере полетов в Арабские Эмираты, куда летает "Победа" за 19 тысяч рублей.
Мурадян назвал снижение стоимости перевозки практически по всем популярным зарубежным направлениям одним из ярких трендов этого года на рынке выездного туризма. Этот тренд, по его словам, сохранится в течение всего года. А значит стоимость путешествий будет снижаться - на 15-20%.