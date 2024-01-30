Цены на билеты за рубеж будут снижаться из-за конкуренции авиакомпаний

Увеличение числа авиакомпаний, выполняющих перелеты за границу, может привести к снижению цен на билеты, считают опрошенные "РГ" эксперты.

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Ранее стало известно, что "Уральские авиалинии"восстанавливают допуски на ряд международных рейсов, которые были временно переданы другим перевозчикам. Как уточнил представитель компании, сейчас уже осуществляются перелеты в ОАЭ, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Турцию и Армению, а в будущем планируется запустить прямые регулярные рейсы в Пекин и Дели.

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Сейчас на стоимость авиабилетов влияют цены на топливо, иностранные комплектующие и курс валют, объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Возвращение компаний к международным перевозкам будет способствовать конкуренции, которая порождает больший выбор для туристов.

Так, по его словам, если в 2022 году в Турцию совершалось до 750 полетов из 17 российских городов в неделю, то в 2023-м число рейсов выросло до 1250 из 22 городов. В результате цены на билеты снизились, несмотря на ослабление рубля.

Аналогичного мнения придерживается вице-президент АТОР по выездному туризму АртурМурадян. "Впрошлом году, когда перевозчики формировали полетные программы, то исходили из сильного рубля, и закладывали валютную стоимость на свои блочные программы, которые операторы подписывали, беря на себя обязательства. Средняя цена на перелеты в Турцию колебалась в пределах 500-600 долларов. Сейчас цена в пакетном туре, скорее всего, будет в пределах 300-400 долларов. То есть билетная составляющая на турецком направлении может в этом году быть снижена примерно на 30% за счет возврата к реальности у операторов, которые показали перевозчикам, что завышать свои ценовые ожидания и делать сверхмаржинальный доход на российских туристах в корне неверно, так как это приводит к переориентации клиентов на другие направления", - рассказал эксперт.

На снижении цен на полеты в Турцию также повлияет приход российских авиакомпаний. Если в прошлом году из России в Турцию летали в основном иностранные авиакомпании, то теперь конкуренцию им составляют отечественные самолеты. "Речь идет о двойной регистрации самолетов. Наши авиакомпании переводят самолеты из бермудского реестра в российский. Потому что Турция и многие другие страны не допускают самолеты с двойной регистрацией", - пояснил специалист. Сейчас это заметно на примере полетов в Арабские Эмираты, куда летает "Победа" за 19 тысяч рублей.