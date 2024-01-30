В США откроется новый тематический парк с зоной Barbie World

На создание тематического парка Mattel Adventure Park было выделено более 1 миллиарда долларов.

© Фото: Mattel

Развлекательное пространство Mattel находится в городе Глендейл штата Аризона и занимает территорию площадью почти 40 тысяч квадратных метров, сообщает Mirror.

Главными достопримечательностями Mattel Adventure Park станут большая версия дома Барби с панорамным баром на третьем этаже — Barbie Beach House, проектированием которого занималась режиссер одноименного фильма Грета Гервиг, и открытый пляж Barbie Beach Rooftop.

Попав на территорию развлекательного комплекса, гости также смогут посетить AI-аттракцион Barbie Dream Closet, где с помощью современных технологий примерят на себя самые разнообразные наряды Барби. А чтобы обзавестись реальной атрибутикой куклы или утолить аппетит, в пространстве Barbie World будут работать тематические рестораны и магазины, созданные в розовом стиле.