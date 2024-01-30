На Занзибаре резко увеличилось количество туристов из России

В Занзибаре Главное управление государственной статистики опубликовало данные о росте туристического потока в связи с увеличением количества российских туристов. Эксперты считают. Что это произошло из-за популярности фильма президента Занзибара Самии Сулуху Хассана "Королевский тур" и улучшением условий для туристов. В администрации отмечают, что для них крайне важно то, что российские туристы стали чаще к ним приезжать.

В целом, в декабре минувшего года туристы приезжали из таких стран, как Польша, Индия, Израиль, Китай и Украина.Туристический поток на Занзибаре увеличился - за прошлый год остров посетили 638 498 иностранных туристов. Но российских туристов, несмотря на увеличение потока, все равно очень мало. Чаще всего на Занзибар приезжают из Италии, Франции и Польши.