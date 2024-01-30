Отели в Анталье подорожали на 20%. Сколько стоит снять номер на сутки

В Стамбуле средняя стоимость номера увеличилась на 5,12% за год, до €143,46 в сутки. Заполняемость гостиниц в Анталье снизилась с 62,2% в 2022 году до 56,2% в 2023 году. В Стамбуле показатель упал с 74,6% до 65,2%.

В целом по миру цены выросли на 6,3% в июле 2023 года по сравнению с июлем 2022 года. В Европе стоимость проживания в гостиницах подскочила на 13,4%. По данным исследовательской компании STR (подразделение CoStar Group), по сравнению с доковидным 2019 годом среднесуточные цены в Европе выросли на 47%, в Италии — на 51%, в Великобритании — на 31%, в Испании — на 30%, в Германии — на 18%. Заполняемость отелей при этом на 2–3% ниже, чем в 2019 году.