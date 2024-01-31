В РСТ отметили стабилизацию спроса на туры в Египет

Спрос россиян на туры в Египет во второй половине зимы стабилизировался, страна занимает первое или второе место у разных туркомпаний в рейтинге наиболее популярных зарубежных направлений для отдыха. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

© РИА Новости

"По данным агрегаторов пакетных туров, спрос на Египет во второй половине зимы стабилизировался, у туроператоров продажи превышают уровень прошлого года на 8-17%. Направление занимает первое - второе место в рейтинге наиболее популярных у российских туристов", - говорится в сообщении.

В РСТ напомнили, что авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о начале новой чартерной программы в Шарм-эш-Шейх. Она стартует 14 февраля и продлится до 18 мая 2024 года. Рейсы будут выполняться из Москвы, Самары, Волгограда, Уфы, Казани и Екатеринбурга. Заказчиком выступает туроператор Fun&Sun.

"Как пояснили в компании, в конце зимы на курортах Египта устанавливается комфортная для купания погода, есть стабильный спрос на пляжный отдых, очень многие туристы едут, чтобы насладиться подводным миром Красного моря", - добавили в РСТ.