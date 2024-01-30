Россиянка попробовала любимое блюдо китайцев и назвала его ужасной жижей

Российская тревел-блогерша побывала в Китае, попробовала любимое блюдо местных жителей и назвала его ужасной жижей. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Путешественница рассказала, что гуляла по центру Пекина и решила поесть в заведении, возле которого выстроилась очередь. Согласно надписи на вывеске, ресторан был основан в 1902 году, что подкупило россиянку. Она заказала блюдо, похожее на суп-лапшу с грибами, однако оказалась сильно разочарована его запахом и вкусом.

«Оказывается, что это заведение славится своими деликатесами — мясными "отбросами". Так я называю всякие там кишки, почки, лапы, желудки и прочие внутренности. На кухне чего только не было (лучше бы я этого не видела)», — заметила туристка.

Автор публикации объяснила, что все блюда в ресторане, в том числе заказанный ею суп, были приготовлены из сваренных внутренностей животных.

«А черные кусочки, принятые мной за грибы, это измельченные кишки, ну или что-то подобное <...> У меня итак после еды началась изжога и был максимально неприятный привкус, а тут и вовсе начался приступ тошноты», — пожаловалась путешественница, добавив, что больше не ела в Китае необычные блюда.