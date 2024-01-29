Россияне стали активнее бронировать туры на лето в начале года

В начале текущего года российские туристы совершили на 30 процентов больше бронирований на летний сезон, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

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— По зарубежным направлениям наблюдается рост на 77 процентов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что направления среди зарубежных стран туристы чаще всего выбирают для бронирования Белоруссию, Абхазию, Турцию, а также Таиланд и Казахстан.

Так, по большинству лидирующих зарубежных направлений темпы ранних бронирований превышают прошлогодние показатели в несколько раз, передает RT.

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что одним из самых популярных у россиян экзотических направлений для отдыха является Танзания.

Что касается отечественного туризма, то ожидается, что туристический поток по России в 2024 году может вырасти до 44–46 миллионов человек.