Ведущая Первого канала раскрыла особенность популярной у россиян страны

Ведущая тревел-шоу «Жизнь других» на Первом канале Жанна Бадоева раскрыла особенность Китая. В эфире передачи она заявила, что в этой популярной у россиян стране установлено множество камер. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Если бы я жила в Шанхае, то чувствовала себя героиней какого-нибудь реалити-шоу, потому что тут за каждым твоим шагом следят камеры», — высказалась об особенности Китая ведущая.

Юрист Гуо Чи Чи в выпуске шоу также рассказала, что в Китае, население которого составляет почти 1,5 миллиарда человек, установлено более 700 миллионов камер видеонаблюдения. «Это почти по одной на каждых двух граждан», — пояснила она. Бадоева подчеркнула, что число камер в стране продолжает с каждым годом расти.