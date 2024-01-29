Ковидные долги толкнули турагента на обман туристов

В соцсетях появились публикации от туристов, пострадавших от недобросовестных действий турагента Надежды Атрасевич, руководителя ООО «Соларес Тревел». Люди, оплатившие деньги за туры, но так и не отправившиеся в поездки, обращаются в полицию.

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Как рассказала порталу TourDom.ru туристка Ирина, она и ее друзья еще в декабре 2022 года купили у «Соларес Тревел» по акции раннего бронирования туры в Турцию на лето-2023 для двух семей. Оплатили полную стоимость – 500 тыс. руб. и 230 тыс. руб. Накануне поездки турагентство не прислало документы. Надежда Атрасевич сослалась на то, что «отель отменил бронь из-за овербукинга». Однако, как выяснилось, заявку снял туроператор ввиду того, что получил от турагента только половину стоимости. Он тут же вернул туристам деньги, а остальные 50% предложил требовать с «Соларес».

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«Надежда Атрасевич несколько месяцев “кормила” нас обещаниями расплатиться, но в итоге пришлось обращаться в суд. Узнали, что таких же, как мы, пострадавших еще несколько человек, а в Измайловском суде Москвы уже зарегистрировано пять исков к “Соларес Тревел”», – рассказала Ирина.

Кстати, деньги некоторые клиенты платили на личную банковскую карту директора, им объяснили, что «так можно получить хорошую скидку».

Информацию о проблемах с «Соларес Тревел» подтвердил порталу TourDom.ru и один из туроператоров. Агентство забронировало дорогой тур на Мальдивы. С туристов была получена полная стоимость – 1,5 млн руб., а в туроператорскую компанию перечислено только 300 тыс. Договор с недобросовестным розничным партнером прекратили, но клиентам пришлось повторно доплачивать недостающие 1 млн 200 тыс. руб., чтобы не остаться без отдыха.

«Насколько мне известно, “Соларес” уже внесли в черный список едва ли не все крупные туроператоры», – пояснил менеджер.

Невозможность работать с поставщиками туруслуг напрямую не остановила турагента. Он нашел выход: бронировать туры через коллег.

«Мы познакомились с Надеждой Атрасевич пару лет назад, в рекламном туре. Как-то она позвонила и посетовала, что у нее не работает личный кабинет и попросила разрешения воспользоваться моим», – рассказала руководитель одной из розничных туркомпаний.

Она не отказала. Но, получив пароль, вместо разовой заявки Надежда Атрасевич провела несколько броней. А впоследствии выяснилось, что большинство из них не оплачены. Туроператоры выставили турагенту штрафы. Согласие выручить коллегу обошлось почти в 1 тыс. евро.

«Надежда обещает со временем вернуть деньги, сетует на то, что в ковидные времена у нее образовался многомиллионный кассовый разрыв. И честно признает, что вынуждена оплачивать прошлые долги деньгами, полученными от туристов», – пояснила турагент.

На рекламе «Соларес Тревел» указан логотип Coral Travel. Однако, как пояснили в туроператоре, такого турагента в его розничной сети не значится и не значилось в прошлом году. По словам турагентов, прежде «Соларес» выступал под торговыми марками и других известных туроператоров, например «Интуриста», а сейчас, по некоторым данным, меняет вывеску на другую.

Офисные телефоны «Соларес Тревел» не обслуживаются. Дозвониться Надежде Атрасевич на мобильный, чтобы получить комментарий, корреспонденту TourDom.ru в течение дня 29 января не удалось.