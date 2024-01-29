В Таиланде турист инсценировал свое похищение ради денег на отдых и наркотики

Британский турист инсценировал свое похищение ради денег на отдых в Таиланде и употребление наркотиков и попался. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, путешественник по имени Йен отправился в отпуск в тайскую Паттайю с друзьями и ушел в двухдневный запой. Вскоре мужчина понял, что деньги закончились, и решил вымогать их у родителей. Он анонимно сообщил семье у собственном похищении и стал ждать выплаты средств. Однако родственники Йена обратились в Интерпол, чтобы разыскать сына.

Полицейские начали отслеживать последние передвижения пропавшего и вышли на его след в отеле Паттайи. Собравшись спасти британца, они ворвались в номер, однако нашли его невредимым. Мужчина принимал наркотики вместе с друзьями. В номере также обнаружили оружие и боеприпасы. Теперь Йена будут судить за употребление запрещенных веществ и превышение срока пребывания в Таиланде.