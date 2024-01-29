Туристы вновь интересуются экскурсионными турами в Италию

Туроператоры стали активнее предлагать групповые экскурсионные туры по Европе с конкретными датами заезда. Об этом редакции TourDom.ru сообщили представители розницы.

«“Интурист” сегодня прислал рассылку с автобусными турами по Италии, без перелета, на весну-лето, – рассказал руководитель турагентства “Дешево Тревел” Александр Руднев. – Прямо глаза порадовались. Очень напомнили доковидную досанкционную рассылку».

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Несмотря на сложности с авиационной логистикой, спрос на поездки в Европу начал восстанавливаться, подтвердили в туроператоре PAC Group. «Наряду с пляжем и горными лыжами видим интерес к экскурсионным турам. В летнем сезоне – 2023 Италия вошла в топ-5 направлений по объему продаж, и более трети от всех бронирований – именно экскурсионные программы. Популярны и комбинированные туры, например Италия + Швейцария».

«Спрос можно назвать активным, учитывая те условия, в которых работают туркомпании (отсутствие прямой перевозки и аккредитации туроператоров на визы), – добавили в туроператоре “Интурист”. – Сейчас в основном идут бронирования на заезды на майские

На спрос, безусловно, влияет тот факт, что в итальянском консульстве не так сложно получить туристическую визу.

Экскурсионная автобусная программа по Италии, рассчитанная на 9–11 дней, обойдется в 50–70 тыс. руб. с человека. К этой сумме надо добавить стоимость авиабилетов.

«Туристы чаще выбирают перелет Turkish Airlines через Стамбул или азербайджанскими авиакомпаниями через Баку», – отмечают в PAC Group.

Эти варианты дают возможность купить перевозку одним билетом и обезопасить себя от задержек во время стыковок.

В частности, перелет Turkish Airlines из Москвы в Рим со стыковкой в Стамбуле обойдется в апреле в 86 тыс. руб. и займет 9–10 часов. Более экономичный маршрут – из Москвы в Ереван авиакомпанией FlyOne Armenia, а далее в Рим лоукостером Wizz Air. Такой билет предлагается за 36 тыс. руб. Пассажиры проведут в воздухе 11–12 часов.