Турист раскритиковал горнолыжный курорт Грузии

«Люди дорого платят за отели и еду, а кататься на лыжах не получается… О каком развитии курорта и привлечении туристов можно говорить, если ты посреди сезона часами стоишь в очереди или висишь на скамейке канатки?!» – пишет Каралашвили.

В комментариях к посту многие разделяют возмущение VIP-туриста. Приводят примеры заоблачных цен на питание и транспорт: «Хачапури – 45 лари (1500 руб.), такси – 25 лари (800 руб.) за поездку 1 км!» Но немало и тех, кто считает, что Леван Каралашвили сгущает краски: «Слухи про ужасный сервис и неработающие подъемники сильно преувеличены. За все время нашего отдыха канатка останавливалась на 15 минут единственный раз. Отличная каталка, цены значительно ниже, чем в Европе. Да, местами дороги плохо чищены, да, местами нет тротуаров, да, таксисты офигели с ценами и т. д, но минусы можно найти в любом месте, где бы вы ни отдыхали», «Были в Гудаури 10 дней, укатались, ни разу ничего не отключалось, получили удовольствие от новых трасс».