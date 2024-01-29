«Напомнило “темные 90-е годы”»: VIP-турист раскритиковал горнолыжный курорт Грузии
Грузинский бизнесмен Леван Каралашвили опубликовал в соцсетях разгромный пост о низком качестве сервиса на горнолыжном курорте Гудаури (тот самый, где в 2018 году из-за аварии на подъемнике пострадали 11 человек. – Ред.).
«Много пишут о ценах, инфраструктуре, питании и развлечениях... Давайте начнем с главного: нормально не работают подъемники. Причина: нет электричества! Напоминает “темные” 90-е годы. Время – полдень, а канатные дороги стоят», – цитирует предпринимателя тг-канал «Николай Левшиц – Channel in Georgia».
VIP-турист обращает внимание на стремительный рост цен на курорте: «Дневной ски-пасс подорожал с 30 лари (1 тыс. руб. по действующему курсу. – Ред.) до 70 (2300 руб.)». Другие причины недовольства: недостаток мест на парковках, отсутствие общественного транспорта, пешеходных дорожек.
«Люди дорого платят за отели и еду, а кататься на лыжах не получается… О каком развитии курорта и привлечении туристов можно говорить, если ты посреди сезона часами стоишь в очереди или висишь на скамейке канатки?!» – пишет Каралашвили.
В комментариях к посту многие разделяют возмущение VIP-туриста. Приводят примеры заоблачных цен на питание и транспорт: «Хачапури – 45 лари (1500 руб.), такси – 25 лари (800 руб.) за поездку 1 км!» Но немало и тех, кто считает, что Леван Каралашвили сгущает краски: «Слухи про ужасный сервис и неработающие подъемники сильно преувеличены. За все время нашего отдыха канатка останавливалась на 15 минут единственный раз. Отличная каталка, цены значительно ниже, чем в Европе. Да, местами дороги плохо чищены, да, местами нет тротуаров, да, таксисты офигели с ценами и т. д, но минусы можно найти в любом месте, где бы вы ни отдыхали», «Были в Гудаури 10 дней, укатались, ни разу ничего не отключалось, получили удовольствие от новых трасс».
Гудаури позиционирует себя как бюджетный курорт. «Самые дешевые ски-пассы в Европе», – указано на официальном сайте. Возможно, поэтому туристы болезненно реагируют на удорожание сервисов. Отметим, что установленный на зимний сезон – 2023/2024 тариф – 70 лари (2300 руб.) за день катания – в 2,5 раза ниже стоимости единого дневного ски-пасса в Красной Поляне: в период с 1 по 17 февраля цена для взрослого – 6100 руб.
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