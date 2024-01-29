Georgian Airways в апреле запустит прямые рейсы между Батуми и Москвой

Согласно расписанию полетов, рейсы будут выполняться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам в обе стороны. Стоимость билетов составляет около $300. Принимать самолеты в Москве будет аэропорт Внуково .

Президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Регулярные полеты между странами осуществляют авиакомпании "Азимут", Red Wings и Georgian Airways. В данный момент между Москвой и Батуми рейсы выполняет российская Red Wings.