Туристам рассказали, в каких странах лучше не болеть
Эксперты страховых компания Британии рассказали, в каких странах лучше не болеть. По данным компании Riskline, к числу таких стран относятся Египет, Шри-Ланка, Камбоджа, Индия, Мексика, Доминиканская Республика и Куба.
Конечно, и там можно найти хорошее медобслуживание, но только в крупных городах. За их пределами вы можете столкнуться с нехваткой лекарств и врачей, оборудования и транспорта для перевозки в другое учреждение.
Больше всего опасно попадать в ситуации, когда требуется экстренное хирургическое вмешательство, а вы находитесь в отдаленном туристическом районе. А в некоторых странах нужно помнить об опасностях тропических инфекций. Например, в Мексике и Кубе, туристам рекомендуют принимать во внимание опасность заражения лихорадками, переносчиками которых являются животные.