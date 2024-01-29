Туристам рассказали, в каких странах лучше не болеть

Эксперты страховых компания Британии рассказали, в каких странах лучше не болеть. По данным компании Riskline, к числу таких стран относятся Египет, Шри-Ланка, Камбоджа, Индия, Мексика, Доминиканская Республика и Куба.

Конечно, и там можно найти хорошее медобслуживание, но только в крупных городах. За их пределами вы можете столкнуться с нехваткой лекарств и врачей, оборудования и транспорта для перевозки в другое учреждение.