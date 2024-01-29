Сколько стоят туры в странах Латинской Америки и пользуются ли они спросом

Спрос россиян на туры в Латинскую Америку остается низким. Прямые перелеты доступны только на Кубу и Венесуэлу, в то время как рейсы в другие страны Америки отсутствуют, что заметно сократило интерес к этим направлениям после прекращения рейсов в Доминикану, Мексику и Бразилию. Сложности с логистикой и повышение цен на авиабилеты ограничивают доступность этих стран, делая их «нишевыми» для опытных и состоятельных путешественников.

© unsplash

Куба остается самым популярным направлением благодаря прямым рейсам Nordwind и Аэрофлот, привлекая около 200 тысяч россиян в 2023 году. Венесуэла с островом Маргарита также популярна, привлекая около 33 тысяч туристов. По данным различных туроператоров, спрос на Латинскую Америку сохраняется на уровне прошлого года, с большинством бронирований на 10–14 ночей.

Ada Tours сообщает о 15–25 ежедневных запросах на туры по Латинской Америке, особенно в новогодний период. Однако многие запросы не превращаются в бронирования. Система «Онлайн Экспресс» показывает, что бронирования в Латинскую Америку составляют немногим более 1% от общего объема продаж, с доминированием пляжных и экскурсионных туров в Мексику.

В 2023 году Мексику посетили около 60 тысяч россиян, в основном на курорты Канкун и Ривьера Майя. Тур в Мексику на 10 ночей обойдется от 93 тысяч рублей без учета авиабилетов. Минимальная стоимость пляжного тура в Мексику с перелетом составляет 410 тысяч рублей на двоих, схожие цены и на Доминикану. Экскурсионные туры в Бразилию и Аргентину менее популярны из-за высокой стоимости, пишет Центральная Служба Новостей.