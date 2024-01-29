Стали известны самые популярные у россиян экзотические направления для отдыха

Одним из самых популярных у россиян экзотических направлений для отдыха является Танзания. Об этом сообщила руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь.

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По ее словам, страна удивляет туристов красотой нетронутой природы.

Ансталь также отметила, что Танзания — это одна из самых культурно разнообразных стран мира. В стране имеется развитая гостиничная сеть.

Блогер добавила, что российские туристы любят посещать Маврикий. Остров славится своими белоснежными песочными пляжами и коралловыми рифами.

Из экзотических направлений популярностью пользуется Венесуэла.

— Страна имеет собственный шарм и совсем не похожа на Турцию или Египет, — сказала Ансталь в комментарии NEWS.ru.

В свою очередь генеральный директор туристической фирмы Дмитрий Арутюнов добавил, что россияне стали чаще выбирать Южную Корею для медицинского туризма. В восточноазиатской стране, по словам эксперта, можно найти более щадящие цены на услуги врачей, чем в Европе, передает «360».