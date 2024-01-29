Турпоток из России в Узбекистан в 2023 году вырос на четверть
Число россиян, отдохнувших в прошлом году в Узбекистане, выросло на четверть по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства по статистике страны.
«В 2023 году из РФ в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567 725 человек», - говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил агентству о пятикратном росте туристического потока из России в Объединенные Арабские Эмираты.