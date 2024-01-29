Блогер описал рынок в Казахстане фразой «в России я такого не встречал»
Российский тревел-блогер побывал в Казахстане, зашел на местный рынок и был приятно удивлен выбором продуктов. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».
Путешественник признался, что ему нравятся рынки в Центральной Азии, потому что там все продукты дают на пробу.
«Человек может проверить перед покупкой, нравится ему вкус или нет. Или, как это было в моем случае, в принципе узнать, какой у продукта вкус. Ведь в молочном отделе продавалось столько необычных товаров, что у меня глаза разбежались. В России я такого никогда не встречал», — такими фразами описал свой опыт автор публикации.
В частности, он обратил внимание на кумыс, который в Казахстане называют «кымыз». Россиянин рассказал, что по вкусу он напомнил ему кислый кефир.
Кроме того, продавцы дали ему попробовать «шубат» — напиток на основе верблюжьего молока, в которое добавляется немного закваски — это придает легкую кислинку. Автор отзыва отметил, что «шубат» ему понравился больше, чем «кымыз», из-за более нежного вкуса.
Еще один необычный продукт в молочном отделе, про который написал блогер, — «ирымшик». Этот напиток готовят из коровьего молока с добавлением сахара. По словам россиянина, он похож на сладкий творожный сыр.
Среди других молочных изделий, которые попробовал путешественник, были «курт» (твердые белые шарики из творога, имеющие соленый вкус) и «каймак» (аналог сметаны).
Ранее этот же тревел-блогер зашел в столовую в Алма-Ате и получил на обед голову барана. По его словам, в заведении обедали только мужчины. Местные жители пояснили, что для женщин это блюдо слишком «неопрятное».
Ранее «Рамблер» писал о том, почему еда в Таиланде такая вкусная.