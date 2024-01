Крупнейший в мире круизный лайнер отправился в первое плавание

Накануне в первое коммерческое плавание – из Майами до Багамских островов – отправился самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas, построенный в финском Турку для компании Royal Caribbean. Он является головным проектом в серии, второе судно – Star of the Seas – должно быть сдано в 2025 году.