Крупнейший в мире круизный лайнер отправился в первое плавание

Накануне в первое коммерческое плавание – из Майами до Багамских островов – отправился самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas, построенный в финском Турку для компании Royal Caribbean. Он является головным проектом в серии, второе судно – Star of the Seas – должно быть сдано в 2025 году.

© tourdom.ru

Длина судна – 364 м, на 2 м больше, чем у Wonder of the Seas – крупнейшего до этого лайнера серии Oasis, введенного в эксплуатацию в 2022 году. Экипаж «Иконы морей» составляет 2350 человек, а вместимость – 5610 пассажиров при двухместном размещении или 7600 пассажиров при максимальной вместимости. В распоряжении туристов – семь бассейнов, шесть водных горок, 17-метровый водопад, переливной бассейн (первый оборудованный на судне), аквапарки, рестораны, кафе и пр.

Видео дня

Многие каюты на весенние даты уже раскуплены. Предлагаются недельные туры по Карибскому морю с посещением Мексики, Гондураса, Пуэрто-Рико, Гаити, Багамских островов. Цены серьезные – от 3244 до 14 205 долларов за человека.

Впрочем, для российских туристов эти круизы доступными не назовешь, и дело здесь не в деньгах – получить американскую визу сейчас очень сложно. Для этого нужно ехать в другую страну, причем без каких-либо гарантий на успех. Как рассказывал TourDom.ru, в прошлом году почти каждый второй россиянин, подавший заявление на документ, получал отказ.

Новые лайнеры россияне сейчас могут испытать, если отправятся в круизы MSC. В классе Meraviglia Plus в настоящее время работают суда MSC Grandiosa, MSC Virtuosa и MSC Euribia (последний в серии, церемония крещения этого судна прошла в июне 2023 года). В июне 2022-го начал работать MSC Seascape – круизный лайнер Seaside EVO-класса, самое длинное судно во флоте. Летом 2021 года MSC Group объявила о выходе компании на рынок круизов класса люкс с запуском нового бренда Explora Journeys. Первый из шести лайнеров Explora I отправился в первый круиз в августе 2023-го. Остальные корабли серии будут готовы в 2024–2028 годах.

По данным туроператора PAC Group, наибольшим спросом у наших соотечественников пользуются круизы по Персидскому заливу. В нынешнем сезоне в этой акватории ходит MSC Virtuosa с посадкой в Дубае. Также у российских туристов востребованы путешествия по Черному морю и Восточному Средиземноморью на лайнере Astoria Grande, который отходит из Сочи. Это единственный сегодня круиз из России.