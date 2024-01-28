Доходы Египта от туризма достигли рекордного уровня в 2023 году

В 2023 году в Египте также было зафиксировано рекордное количество иностранных туристов – 14,9 миллиона. Данное стало возможным благодаря эффективным мерам, принятым правительством для обеспечения безопасности и здоровья туристов, а также популяризации культурного и природного наследия страны. Об этом сообщает Daily News Egypt, партнер сети TV BRICS.

© ТВ БРИКС

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ЮНВТО Зураб Пололикашвили сказал: «Последние данные ЮНВТО подтверждают устойчивость и быстрое восстановление туризма, причем показатели до пандемии ожидаются к концу 2024 года. Восстановление уже оказывает положительное влияние на экономику, рабочие места, экономический рост и возможности для развития. Эти цифры также напоминают нам о важной задаче продвижения устойчивости и инклюзивности в развитии туризма».

Восстановление также отразилось на динамике отраслевых показателей. Исследование восстановления туризма ЮНВТО показало, что к октябрю 2023 года как международные авиаперевозки, так и пассажирский спрос восстановились примерно на 90% от допандемического уровня