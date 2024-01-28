В Венгрии поезда опоздали за 2023 год в общей сложности на пять лет и восемь месяцев

Время опоздания пассажирских поездов в Венгрии составило в 2023 году в общей сложности пять лет и восемь месяцев. Об этом свидетельствуют данные венгерской железнодорожной компании MAV, предоставленные по запросу интернет-издания Telex.

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В 2023 году поезда MAV опоздали в общей сложности на 3 млн минут, что соответствует примерно пяти годам и восьми месяцам и превышает показатели предыдущих лет, сообщило издание. Оно уточнило, что при подсчетах не учитывались задержки прибытия поездов, составлявшие менее шесть минут.

Однако прошлогодняя задержка почти в шесть лет не кажется такой уж большой, если сравнить ее с общим временем, в течение которого венгерские поезда находились в пути, отметило Telex. В 2023 году оно составило 176 лет и 6 месяцев.