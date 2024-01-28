Россиян за рубежом могут обязать встать на консульский учет

Кабмин предлагает ввести обязательный консульский учет граждан, постоянно проживающих за рубежом. Такой пункт содержит правительственный план мероприятий на 2024-2025 годы для реализации концепции государственной миграционной политики. Сейчас люди с российским гражданством предоставляют личные данные по своему желанию. В МИД пояснили, что информация нужна в том числе и для оказания помощи человеку, например, при эвакуации. Зачем вставать на консульский учет, разбиралась «Парламентская газета».

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Связь с Родиной

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Сделать консульский учет обязательным планируют до 20 июня 2025 года. Нововведение позволит определить понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации», следует из документа. Необходимо конкретизировать правовой статус этой категории людей.

Сейчас консульский учет ведут исключительно на добровольной основе, а полученные данные используют для помощи гражданам России, сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совфеда по международным делам, экс-посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит Мухаметшин. У человека, оказавшегося в другой стране, могут возникнуть определенные проблемы, которые помогут разрешить в консульском учреждении. Сведения о россиянах используют и при проведении за рубежом голосования.

К настоящему времени назрела очевидная необходимость переосмысления консульского учета, сообщил МИД в своих официальных соцсетях. Это важный инструмент для обеспечения прав, интересов и безопасности граждан России за рубежом. Полученные данные используют, например, при организации эвакуации, уточнили в ведомстве. Действующие правила учета были утверждены еще в 2011 году. Люди предоставляли свои контактные данные и сведения о родственниках, чтобы поддерживать регулярную связь с загранучреждением и через него — с Родиной.

Обязательный консульский учет поможет защищать права человека в случае необходимости, сказал «Парламентской газете» член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Кроме того, по его словам, это статистическая мера, которая позволит узнать, сколько граждан России проживает за рубежом, где они находятся и так далее.

Воспользоваться возможностью

Сейчас подать заявление на консульский учет можно лично в российских дипломатических представительствах или консульских учреждениях. Возможно подать и электронную заявку через сайт консульского департамента МИД. Цель и срок пребывания россиянина за рубежом при этом не имеют значения: на учет поставят в любом случае, причем бесплатно.

В заявлении необходимо указать свои личные данные, сведения о паспорте, адреса проживания как в России, так и в зарубежной стране, информацию о предполагаемом периоде проживания за рубежом. Потребуются и данные родственников, оставшихся на Родине. Каких-либо отметок в загранпаспорт не поставят, но по запросу выдадут справку о нахождении на учете.

На сайтах диппредставительств России в разных странах настоятельно рекомендуют воспользоваться такой возможностью. Так, в представительстве при Палестинской национальной администрации разъяснили: процедура позволит решать многие вопросы, не выезжая в Россию. Это и оформление паспортов, и регистрация актов гражданского состояния. Кроме того, учет облегчит возвращение на Родину в случае возникновения в государстве пребывания военных действий, массовых беспорядков или стихийных бедствий. Такая форма консульского обеспечения своих граждан за границей существует в практике многих государств.