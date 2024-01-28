Самый большой в мире круизный лайнер начал свое первое плавание
Самый большой в мире круизный лайнер «Икона морей» начал свое первое плавание из порта Майами, сообщает «МИР 24».
Такой ажиотаж вызывал до этого только «Титаник». Но нынешнее судно почти в пять раз больше своего легендарного предшественника. Его размеры – как три футбольных поля, плюс еще 20 палуб в высоту. Лайнер может принять 7,5 тысячи пассажиров. И для них на борту есть все возможные развлечения, в том числе огромный аквапарк.
Первое плавание продлится всего неделю. Остановки – в Мексике и Гондурасе, конечный пункт – на Багамах. «Икону морей» спустил на воду «икона футбола» Лионель Месси. Он принял участие в торжественной церемонии, которая состоялась неделю назад.