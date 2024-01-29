Из Омска анонсировали туры в Египет

Из Омска анонсировали первые после начала СВО туры в Египет
Тургагентства начали анонсировать продажу туров из Омска в Хургаду (Египет). Продает их оператор ANEX Tour. Предполагается, что прямые вылеты стартуют со 2 апреля. Выполнять их будет российский чартерный перевозчик AZUR air.
Продолжительность туров в Хургаду - 10 ночей, стоимость путевок начинается от 96 тыс. рублей за человека в отеле 4*, сообщается на сайте омского турагентства «Седьмое небо».
В расписании омского аэропорта рейсы в Хургаду пока не появились.
Рейсов из Омска в Египет не было с начала СВО. Перевозчики заявляли их запуск на лето 2022 года. Самолеты AZUR air должны были отправиться в в Шарм-Эль-Шейх и Хургаду. Но затем старт полетной программы перенесли на сентябрь, а потом и вовсе отменили.