Отдых, море, Турция! Обзор главных курортов для отдыха в 2024 году

6 миллионов россиян отдохнули в Турции в 2023 году – цифра сопоставима с населением северной столицы. Туристов манят красивые пляжи, классные экскурсии, недолгие рейсы и обилие отелей «Все включено». С 2005 года туроператор выгодных туров Sunmar организовывает отдых в Турции для туристов по всей России. Узнайте о главных курортах и способе отдохнуть на них выгодно.

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Главные курорты Турции

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Эгейское море

Бодрум — окружен живописными горами, наполнен белыми домиками и украшен сказочными бухтами. В главной пристани находится множество баров, бутиков и именитых ресторанов, а с башни Замка Святого Петра видны греческие острова.

Мармарис — курорт в закрытой бухте с крепостью времен Сулеймана Великолепного и тусовочной улицей баров. Город богат развлечениями, мягким климатом и находится в месте слияния двух морей – Средиземного и Эгейского.

Кушадасы – живописный курорт в часе езды в часе от аэропорта Измира. Здесь можно совместить пляжный отдых у кристального моря и атмосферные прогулки по древнему городу Измир.

Средиземное море

Анталья — главный город Средиземноморского побережья с аэропортом и Старым центром. Мощеные улочки с уличными кафе для завтрака, музеи и восточные базары, где продают всё — от пишмание до махровых полотенец.

Аланья — самый южный и популярный курорт с песчаными пляжами и демократичными ценами. Сюда можно смело ехать в начале или конце сезона – горы защищают курорт от ветра.

Белек — элитный курорт в окружении полей для гольфа. Сюда приезжают отдыхать на VIP-виллы именитые певцы, звезды эстрады и даже иностранные президенты. Премиальные отели специально привозят для своих пляжей песок с Мальдив.

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