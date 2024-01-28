Туристов из США призвали к повышенной осторожности на Багамах

Американских туристов предупредили о большом числе убийств на Багамах.

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С начала этого года бандиты убили там 18 человек. Убийства происходили в любое время, в том числе днем на улицах.

Американское посольство советует согражданам быть особенно бдительными в ночное время и всегда «вести себя сдержанно».

Им не советуют даже пытаться «физически сопротивляться» ограблению. Опасность нападения сохраняется и в туристических, и в нетуристических районах.

Накануне Госдепартамент США включил Багамы в список стран, где нужно «проявлять повышенную осторожность».